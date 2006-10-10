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Calciomercato: «Зенит» хочет купить Ругани у «Ювентуса» в январе

Теги Зенит Ювентус Джорджо Кьеллини премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Даниэле Ругани Футбол

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может продолжить карьеру в России. 

По информации Calciomercato, петербургский клуб рассчитывает подписать 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Летом «Зенит» уже хотел приобрести Ругани, но сделка не состоялась из-за травмы Джорджо Кьеллини.  

К Даниэле также проявляют интерес клубы АПЛ, но официальных предложений по игроку не поступало. 

Контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Серии А итальянец еще не провел ни одного матча. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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