Calciomercato: «Зенит» хочет купить Ругани у «Ювентуса» в январе

Защитник Даниэле Ругани может продолжить карьеру в России.

По информации Calciomercato, петербургский клуб рассчитывает подписать 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Летом уже хотел приобрести Ругани, но сделка не состоялась из-за травмы .

К Даниэле также проявляют интерес клубы АПЛ, но официальных предложений по игроку не поступало.

Контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Серии А итальянец еще не провел ни одного матча.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.