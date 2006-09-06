Calciomercato: Ругани мог перейти в «Зенит», если бы не травма Кьеллини и срыв трансфера Боатенга в «Ювентус

Защитник Даниэле Ругани на финише летнего трансферного окна едва не перешел в .

Клубы договорились о трансфере 25-летнего итальянца на прошлой неделе, но серьезная травма , выбывшего на полгода, вынудила туринцев приостановить переговоры.

Стороны возобновили контакты, когда у «Ювентуса» появилась возможность приобрести защитника «Баварии» . Однако главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри в итоге отказался от варианта с 31-летним немцем, и Ругани остался в Турине, сообщает Calciomercato.