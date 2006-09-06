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Calciomercato: Ругани мог перейти в «Зенит», если бы не травма Кьеллини и срыв трансфера Боатенга в «Ювентус

Теги Зенит Бавария Ювентус Джорджо Кьеллини премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Джером Боатенг Даниэле Ругани Футбол

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани на финише летнего трансферного окна едва не перешел в «Зенит».

Клубы договорились о трансфере 25-летнего итальянца на прошлой неделе, но серьезная травма Джорджо Кьеллини, выбывшего на полгода, вынудила туринцев приостановить переговоры.

Стороны возобновили контакты, когда у «Ювентуса» появилась возможность приобрести защитника «Баварии» Джерома Боатенга. Однако главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри в итоге отказался от варианта с 31-летним немцем, и Ругани остался в Турине, сообщает Calciomercato.

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