Calciomercato: Ругани мог перейти в «Зенит», если бы не травма Кьеллини и срыв трансфера Боатенга в «Ювентус

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани на финише летнего трансферного окна едва не перешел в «Зенит».
Клубы договорились о трансфере 25-летнего итальянца на прошлой неделе, но серьезная травма Джорджо Кьеллини, выбывшего на полгода, вынудила туринцев приостановить переговоры.
Стороны возобновили контакты, когда у «Ювентуса» появилась возможность приобрести защитника «Баварии» Джерома Боатенга. Однако главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри в итоге отказался от варианта с 31-летним немцем, и Ругани остался в Турине, сообщает Calciomercato.