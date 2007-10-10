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Дзюба заработает 30-50 млн рублей по рекламному контракту с «Газпромбанком»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия бизнес Газпром деньги Футбол

«Газмпромбанк» подписал контракт с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

Реклама с участием футболиста появится в интернете, на наружной рекламе, также рекламные ролики будут транслироваться на телеканале «Матч-ТВ» и по радио. 

«Артем Дзюба — не просто один из самых известных российских спортсменов.

Мы уверены, что сотрудничество с такой звездой позволит значительно повысить узнаваемость и привлекательность бренда «Газпромбанка» в глазах миллионов поклонников Артема и национальной сборной в целом», — сказала начальник департамента коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка» Анастасия Смирнова.

Эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов оценил, сколько Дзюба может заработать по условиям контракта.

«Я думаю, что контракт «Газпромбанка» с Артемом Дзюбой будет стоить где-то от 30 до 50 млн рублей», – сказал Орлов «Рейтингу Букмекеров».

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