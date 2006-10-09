Моуринью отказался от переговоров с «Лионом». Он хочет работать в Англии

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» отказался возглавить «Лион».

Сообщается, что 56-летний специалист поблагодарил руководство «львов» за предложение, однако ответил отказом. Португалец хочет возглавить клуб из Англии, где в настоящее время проживает его семья.

В данный момент сосредоточен на кандидатуре Лорана Блана. В ближайшие двое суток руководство клуба проведет в Париже переговоры с бывшим главным тренером «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Лион» также рассматривает на пост главного тренера Арсена Венгера и Тиаго Мотту.