Василий Уткин: «Страшная тайна Канделаки в том, что она ничего не умеет. Ее контракт — пенсия»

Комментатор Василий Уткин высказался о Тине Канделаки и ее работе на телеканале «Матч ТВ».

«О Тине сегодня много говорится — и об аппаратной победе над Чернышенко, о сложной комбинаторике политической поддержки и так далее в связи с тем, что по истечении действующего контракта она сохранила пост генерального продюсера «Матч ТВ».

Простая же и незатейливая реальность заключается в том, что Тина Канделаки на «Матче» не отвечает ни за что. У нее нет ни единого проекта, который она бы вела. Нет права финансовой подписи. Нет очерченной зоны ответственности.

Чемпионат мира по футболу, главный спортивный телепроект четырехлетия, генеральный продюсер специально для его освещения созданного канала встретила в Лондоне, где и провела примерно две первые недели этого события.

Сотрудники канала не припоминают встреч с героиней «Татлер» в этом календарном году.

Вот и сейчас единственное право, которое сохраняет Канделаки с новым контрактом — это право указывать должность на визитной карточке и подписывать ею свои интервью.

Означает это то, что найти для себя хоть сколько-нибудь значимую работу при всех связях Канделаки уже не может. Что неудивительно, памятуя о том, что все ее проекты, начиная с Апостола, так примитивно обанкротившегося (и хорошо, что без уголовщины), включая косметику с параноидальным названием, были разновидностями краха. Даму даже для виду на распил уже не посадить.

Ее контракт — пенсия.

Полномочий у нее в компании, как у космического туриста на МКС. И руки в синяках, потому что ни к чему нельзя прикасаться.

Страшная тайна Тины Канделаки заключается в том, что она ничего, совсем ничего не умеет», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Канделаки продолжит работать на «Матч ТВ». Ее контракт стал бессрочным

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