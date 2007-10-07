Маурицио Сарри: «Первое место сейчас мало значит. Важнее, что «Юве» играл хорошо»

Главный тренер Маурицио Сарри после матча 7-го тура Серии А с «Интером» (2:1) похвалил команду за прогресс в игровом плане.

«То, что мы вышли на первое место, мало что значит сейчас. Самое важное – то, что мы играли хорошо, показали характер в матче против команды, которая до этого выигрывала каждую игру.

Мы отлично начали игру и правильно повели себя в такой пылающей атмосфере. Это хороший знак.

Я думаю, что команда уже продвинулась вперед в плане игры в пас.

Нам нужно работать над тем, чтобы доминировать в матче, владеть территориальным превосходством, прессинговать лучше и чаще, гасить любую атакующую инициативу у соперника, чтобы мы могли все время проводить на половине противника.

Я чувствую, что мы все еще можем многое улучшить. Это постепенный процесс, в команде сильные игроки, в ней есть глубина.

Это значит, что сейчас мы можем добиваться результата, даже если мы не играем на 100%», – сказал Сарри в интервью Sky Sport Italia.

Сарри и Конте дважды за сезон сменяли друг друга в клубе Серии В. Конте обвинял «Юве» в договорняке, а Сарри просто слили