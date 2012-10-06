Полузащитник «Краснодара» Кайо Панталеао был удален на 88-й минуте матча 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
После того, как хавбек нарушил правила, арбитр Виталий Мешков не зафиксировал фол на полузащитнике «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
Мяч попал к игроку «Краснодара», команда провела атаку. Затем «Спартак» начал свою атаку, и только после этого Мешков вернулся к эпизоду с Мельгарехо.
Рефери сделал характерный жест о том, что возобновление игры задерживается. Он показал Кайо желтую карточку, которая стала для игрока второй.
Согласно протоколу ВАР, система не может использоваться для решения о вынесении или невынесении предупреждения.
Кроме того, нельзя сказать, что Мешков воспользовался принципом преимущества. После нарушения правил мяч попал к игрокам «Краснодара», и они продолжили свою атаку. То есть, изначально Мешков в принципе не зафиксировал нарушения правил со стороны Кайо.
Подобная ошибка была допущена впервые в истории российского футбола.
Михаил Вилков был видеоассистентом арбитра на этой встрече.
Фото: скриншот из трансляции телеканала «Матч Премьер»