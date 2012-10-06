Полузащитник «Краснодара» Кайо Панталеао был удален на 88-й минуте матча 12-го тура РПЛ против (2:1).

После того, как хавбек нарушил правила, арбитр Виталий Мешков не зафиксировал фол на полузащитнике «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

Мяч попал к игроку , команда провела атаку. Затем «Спартак» начал свою атаку, и только после этого Мешков вернулся к эпизоду с Мельгарехо.

Рефери сделал характерный жест о том, что возобновление игры задерживается. Он показал Кайо желтую карточку, которая стала для игрока второй.

Согласно протоколу ВАР, система не может использоваться для решения о вынесении или невынесении предупреждения.

Кроме того, нельзя сказать, что Мешков воспользовался принципом преимущества. После нарушения правил мяч попал к игрокам «Краснодара», и они продолжили свою атаку. То есть, изначально Мешков в принципе не зафиксировал нарушения правил со стороны Кайо.

Подобная ошибка была допущена впервые в истории российского футбола.

Михаил Вилков был видеоассистентом арбитра на этой встрече.

Фото: скриншот из трансляции телеканала «Матч Премьер»