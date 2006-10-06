Семак о травме Мамманы: «По словам доктора, все очень плохо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Уралом» (3:1) прокомментировал травму защитника Эмануэля Мамманы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что с Мамманой?

– Насколько серьезно повреждение, покажет обследование. Мы очень расстроились, потому что доктор попросил сразу замену.

Ориентируясь на слова доктора после игры, могу сказать, что все очень плохо. Посмотрим, насколько.

– Решение сыграть в три центральных защитника больше связано с дисквалификацией Ракицкого или желанием дать игровую практику Осорио и Маммане?

– Все вместе. У нас еще пропускал Барриос, он важная фигура с точки зрения баланса в атаке и обороне. Решили посмотреть на взаимодействия в такой расстановке, – сказал Семак.