Соболев про «МЮ»: «Это желтая пресса, не может такого быть»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал слухи о переходе в .

«Я визу уже делаю (смеется). На самом деле, я не знаю.

Это все желтая пресса. Не может такого быть», – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В 12 турах РПЛ 22-летний нападающий забил 10 голов и занимает 1-е место в гонке бомбардиров.

Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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После новости об интересе «МЮ» Соболев забил два «Сочи». Уже 10 мячей в сезоне 💪