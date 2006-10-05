Соболев про «МЮ»: «Это желтая пресса, не может такого быть»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед».
«Я визу уже делаю (смеется). На самом деле, я не знаю.
Это все желтая пресса. Не может такого быть», – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».
В 12 турах РПЛ 22-летний нападающий забил 10 голов и занимает 1-е место в гонке бомбардиров.
Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь
После новости об интересе «МЮ» Соболев забил два «Сочи». Уже 10 мячей в сезоне 💪