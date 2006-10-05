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Зинедин Зидан: «Реал» хочет остаться на вершине таблицы. Мы будем играть лучше»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Эден Азар Гранада Альфонс Ареоля Федерико Вальверде Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после победы над «Гранадой» (4:2) в 8-м туре чемпионата Испании.

«Сегодня все мы можем быть счастливы, мы на вершине турнирной таблицы, где и хотим остаться.

Понимаем, что впереди очень долгий путь, нам придется очень усердно поработать.

Мы играем лучше, чем месяц назад. Каждый футболист выполняет свою роль. Но я хочу большего, мы будем играть лучше. Мы перфекционисты.

Легких матчей не бывает. Нужно оставаться в игре с первой и до последней минуты. 

Азар был счастлив в раздевалке. Надеемся, он забил лишь один из многих мячей за «Реал». Ареоля ошибся, но сыграл невероятный матч.

Федерико Вальверде – современный футболист. Он всегда движется вперед и покрывает внушительное пространство. В наши дни это важно. Я рад за него, он этого заслуживает», – сказал Зидан.

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