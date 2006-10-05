Зинедин Зидан: «Реал» хочет остаться на вершине таблицы. Мы будем играть лучше»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился мыслями после победы над «Гранадой» (4:2) в 8-м туре чемпионата Испании.

«Сегодня все мы можем быть счастливы, мы на вершине турнирной таблицы, где и хотим остаться.

Понимаем, что впереди очень долгий путь, нам придется очень усердно поработать.

Мы играем лучше, чем месяц назад. Каждый футболист выполняет свою роль. Но я хочу большего, мы будем играть лучше. Мы перфекционисты.

Легких матчей не бывает. Нужно оставаться в игре с первой и до последней минуты.

Азар был счастлив в раздевалке. Надеемся, он забил лишь один из многих мячей за «Реал». Ареоля ошибся, но сыграл невероятный матч.

Федерико Вальверде – современный футболист. Он всегда движется вперед и покрывает внушительное пространство. В наши дни это важно. Я рад за него, он этого заслуживает», – сказал Зидан.

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