Мешков с VAR обслужит матч «Краснодар» – «Спартак» и другие назначения 12-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Премьер-Лиги.
5 октября (суббота)
«Уфа» – «Ахмат»
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Оренбург» – «Динамо»
Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Ян Бобровский (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Рубин» – «Тамбов»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Сочи» – «Крылья Советов»
Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
6 октября (воскресенье)
«Урал» – «Зенит»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Локомотив» – «Арсенал»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Буланов (Саранск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«ЦСКА» – «Ростов»
Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Карасев (Москва), АVAR – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Краснодар» – «Спартак»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АVAR – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).