Черчесов о Соболеве: «Есть арифметика, есть статистика, а есть нюансы, как игрока куда-то вписывать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал некоторые свои решения по составу национальной команды на матчи отборочного этапа Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

- Почему решили вызвать Дмитрия Чистякова и Рифата Жемалетдинова?

– Мы смотрим внимательно чемпионат России, смотрим на тех, кто себя проявляет. А Чистякова мы отметили еще с первой лиги. Он с первого тура играет надежно.

Нойштедтер не играет, Кутепов не в том состоянии сейчас. Ситуация подсказала, что надо привлечь Чистякова.

Жемалетдинов играет достаточно надежно, стабильно. Тем более что команда в Лиге чемпионов играет, а он подтверждает свой уровень в матчах. Ерохин не играет, и ситуация подсказала, что того, кто себя проявил, надо вызвать.

- Для Комличенко прошлый сбор был определяющим, как оцениваете его развитие?

– Не могу сказать, что произошел качественный скачок, но он чувствовал себя гораздо комфортнее. Последний матч в чемпионате Чехии он не играл из-за карточки.

Мы внимательно смотрим за всеми игроками, он три года подряд стабильно играет. И опережая ваш вопрос, что касается Соболева, то давайте дождемся, когда у него стабилизируется игра.

- То есть на данный момент он еще нестабилен?

– Есть арифметика, есть статистика, а есть нюансы, как игрока куда-то вписывать. Болельщикам любопытно, это понятно, но есть задачи, которые надо решать на этом сборе.

- Перед прошлым сбором обсуждали, что у Александра Головина и Дениса Черышева все не очень хорошо в клубах, сейчас же ситуация полностью поменялась…

– У нас и тогда никаких тревог не было, и сейчас нет. Мы смотрим, как проявляет себя наш игрок.

Черышев сыграл уже два полных матча, и мы убеждены, что он в хорошем состоянии. Головин тогда не забивал, но играл плюс минус также, сейчас забивает и сразу попал в объектив.

- Потеря братьев Антона и Алексея Миранчуков ощутима для сборной?

– Жалко, что травмы, понятно, что нас это радовать не может. Но ситуация есть такая, как есть, значит, есть шанс у других. Будем ждать их к ноябрьскому сбору, – сказал Черчесов.

Жемалетдинов, Чистяков, Комличенко и Петров – в составе сборной России на игры против Кипра и Шотландии