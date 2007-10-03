Президент «Ростова»: «Карпин – наш тренер, но в футболе все быстро меняется»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказал мнение о главном тренере клуба Валерии Карпине, а также прокомментировал информацию об интересе к российскому специалисту.

«Карпин, как сказал Матиас Норманн, фантастический тренер. Если серьезно, Карпин – Тренер. Я верю и доверяю ему. Конечно, я считаю, что он – лучший. Хотя есть еще Юрий Павлович Семин – гуру. Гончаренко – хороший специалист.

Главный тренер – профессия творческая. Ему нужно доверие – создать комфортные условия, собрать хорошую команду, чтобы он творил. Быть рядом, но когда у команды все хорошо – не мешать. И поддерживать в трудную минуту.

Мы обязаны создать оптимальные условия для работы главного тренера. В еще лучший спортивный директор – Алексей Рыскин. У нас вообще сложились замечательные отношения.

Мы не говорим Георгиевичу, как тренировать и кого ставить в состав, а он нам не подсказывает, как вести переговоры, заниматься трансферами, где брать деньги и как управлять клубом.

Но при этом мы постоянно общаемся, делимся мнениями и советуемся при принятии решений. Для меня эта модель оптимальная.

Многие отправляют Карпина в «Спартак»? Как я ранее говорил, Карпин – главный тренер «Ростова». Но в футболе все очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра.

Загадывать тут – неблагодарное дело. Но Карпин – главный тренер футбольного клуба «Ростов», — сказал Арутюнянц.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера, а отступные специалиста в «Ростове» – 5 млн евро.