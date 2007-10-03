Конте о поражении от «Барсы»: «Мы заслуживали гораздо большего»

Главный тренер Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

«Я думаю, что мы заслуживали намного больше сегодня вечером.

Мы доставляли проблемы такой великой команде, как , в течение долгого времени. Возможно, у некоторых наших игроков было меньше сил во втором тайме, потому что мы недавно играли несколько матчей подряд.

Но я все еще убежден, что мы заслуживали гораздо большего. Изо всех сил пытаюсь найти позитив после поражения, потому что мне больно, когда проигрываю.

Думаю, что разница во владении мячом имела место только потому, что мы играли в более прямой футбол, нежели они. Пытались задавить их своим темпом. Тем не менее, отличная команда никогда не возвращается домой счастливой после поражения, даже после такой хорошей игры, которую мы показали», – сказал Конте.