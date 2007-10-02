Защитник «Брюгге» Симон Дели высказался о судействе и работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) после матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

«Огромное спасибо VAR за очередное спасение большого клуба», – написал 27-летний игрок в своем инстаграме. Позже он удалил публикацию.

Арбитр матча «Реал» – «Брюгге» Георгий Кабаков обратился к VAR во втором тайме при счете 2:0 в пользу бельгийской команды в эпизоде с голом Серхио Рамоса.

Гол был засчитан после того, как видеоассистенты арбитра подтвердили, что офсайда в том эпизоде не было.