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Защитник «Брюгге» Дели: «Огромное спасибо VAR за очередное спасение большого клуба»

Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Брюгге высшая лига Бельгия Лига чемпионов судьи Георгий Кабаков видеоповторы Симон Дели Футбол

Защитник «Брюгге» Симон Дели высказался о судействе и работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) после матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

«Огромное спасибо VAR за очередное спасение большого клуба», – написал 27-летний игрок в своем инстаграме. Позже он удалил публикацию.

Арбитр матча «Реал» – «Брюгге» Георгий Кабаков обратился к VAR во втором тайме при счете 2:0 в пользу бельгийской команды в эпизоде с голом Серхио Рамоса.

Гол был засчитан после того, как видеоассистенты арбитра подтвердили, что офсайда в том эпизоде не было.

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