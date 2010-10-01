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Судья с VAR засчитал гол Рамоса «Брюгге». Офсайда не было

Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Брюгге высшая лига Бельгия Лига чемпионов судьи Георгий Кабаков видеоповторы Футбол

Защитник «Реала» Серхио Рамос сократил отставание в счете в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2, второй тайм).

Болгарский судья Георгий Кабаков засчитал гол после консультации с VAR. Видеоассистенты арбитра подтвердили, что офсайда в эпизоде с забитым голом не было.

На первых повторах казалось, что Рамос находился в офсайде, но повтор с верхней камеры, который был у судей с VAR, доказал, что испанец был в правильном положении.

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