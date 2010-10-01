Судья с VAR засчитал гол Рамоса «Брюгге». Офсайда не было

Защитник Серхио Рамос сократил отставание в счете в матче группового этапа Лиги чемпионов против (1:2, второй тайм).

Болгарский судья Георгий Кабаков засчитал гол после консультации с VAR. Видеоассистенты арбитра подтвердили, что офсайда в эпизоде с забитым голом не было.

На первых повторах казалось, что Рамос находился в офсайде, но повтор с верхней камеры, который был у судей с VAR, доказал, что испанец был в правильном положении.

📺⚽️¡Lo revisó el VAR y concedió el GOL de SERGIO RAMOS! Minuto 55. Real Madrid 1-2 Brujas. ¡Todos a las 12 a @elchiringuitotv! pic.twitter.com/e6hk0OkM8J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 1, 2019