Юрий Семин: «Крыховяк играл на уровне, но порой должен был отдавать на Смолова, а не бить. У Мариу – тоже ошибки»

Главный тренер Юрий Семин дал комментарий после поражения от «Атлетико» (0:2) в матче Лиги чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Если кратко, то банально не хватило сил, второй тайм особенно, допустили элементарные ошибки после выброса аута и подачи своего углового.

Не выдержали давление, которое по всему полю оказывал . Помешала травма Жемалетдинова, надо было делать перестановки.

Претензий не могу предъявить: они все сегодня отдались.

– Смолов передерживал мяч или нет?

– Как и по остальным скажу: очень старались, допускали ошибки, не получилось гол забить. У него два хороших момента было.

– Почему именно Идову вышел? И что с Лукой [Джорджевичем]?

– Выпускаем тех, кто лучше готовы физически. У нас был матч на Кубок, посчитали, что лучше будет Идову.

Игнатьев же играет на нескольких позициях, поэтому был полузащитником, закрыл свою зону. За исключением углового.

Ошибки делаешь всегда при большом давлении. У «Атлетико» оно просто… Очень сложно сдержать, давление на всех участках поля.

– Кажется, что Крыховяк и Мариу на голову выше всех в команде, лучше готовы к таким матчам?

– Есть команда, а не отдельные игроки. Крыховяк играл на своем уровне, но моментами он должен был отдавать на Смолова, а не бить. У Мариу – тоже ошибки.

Поменяли местами с Игнатьевым, потому что была проблема с левой стороны у Рыбуса. Никак не могли закрыть левого защитника, и Игнатьева это место подходило лучше, чем Мариу, он лучше оборонялся.

– Полтора года назад вы сказали, что любите Симеоне. Новый «Атлетико» отличается? Жоау Феликс – звезда футбола будущего?

– Стиль и ведение игры все то же, такие же лидеры испанского чемпионата, они и Лигу чемпионов в этом году выиграют, мы им этого пожелаем. Жоау – мощный игрок. Звезда.

– Миранчуки не готовы? Что с Жемалетдиновым и Смоловым?

– Жемалетдинов выбыл надолго. Смолов – ничего страшного.

Наши братья: Алексей вот-вот выйдет. Фарфан – после Нового года. Очень часто матчи, напряженные, организм не выдерживает, поэтому такое количество травм, – заявил Семин.

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