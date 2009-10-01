Вальверде о разногласиях: «Они приходят извне, а не изнутри. Не собираемся отвлекаться на это»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал ситуацию вокруг защитника команды Жерара Пике.

«Мы должны концентрироваться только на том, что ждет нас впереди. А нас ожидает многое. Мы должны пытаться двигаться в том же направлении, принимая тот факт, что вокруг нашего клуба всегда возникает множество противоречий из ниоткуда. Это самое главное.

Кроме того, все разногласия приходят извне, а не изнутри команды. Мы должны продолжать двигаться в избранном направлении, это единственное, что нас интересует.

Мы сфокусированы на предстоящей игре [с «Интером» в Лиге чемпионов] и не собираемся отвлекаться на что-то еще», – сказал Вальверде.

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