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Вальверде о разногласиях: «Они приходят извне, а не изнутри. Не собираемся отвлекаться на это»

Теги Барселона Жерар Пике Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ситуацию вокруг защитника команды Жерара Пике.

«Мы должны концентрироваться только на том, что ждет нас впереди. А нас ожидает многое. Мы должны пытаться двигаться в том же направлении, принимая тот факт, что вокруг нашего клуба всегда возникает множество противоречий из ниоткуда. Это самое главное.

Кроме того, все разногласия приходят извне, а не изнутри команды. Мы должны продолжать двигаться в избранном направлении, это единственное, что нас интересует.

Мы сфокусированы на предстоящей игре [с «Интером» в Лиге чемпионов] и не собираемся отвлекаться на что-то еще», – сказал Вальверде.

Журналисты осудили Пике за его обвинения в предвзятости. Бартомеу поговорит с игроком

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