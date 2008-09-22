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Вальверде о поражении от «Гранады»: «Я зол, мы не заслуживали победы»

Теги Боруссия Дортмунд Барселона Осасуна Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов Гранада Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение в матче 5-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (0:2).

«Меня беспокоит наша игра. На выезде у нас не получается выступать хорошо.

В атакующей трети нам не хватает сил. Это уже случалось в матчах с «Боруссией», «Осасуной»... Постараемся стать лучше. 

Я чувствую ответственность за то, что произошло. Я зол, мы не заслуживали победы.

Мы должны признать заслуги соперника. Нас побили, они могли забить больше», – сказал Вальверде.

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