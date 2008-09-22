Вальверде о поражении от «Гранады»: «Я зол, мы не заслуживали победы»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение в матче 5-го тура с «Гранадой» (0:2).

«Меня беспокоит наша игра. На выезде у нас не получается выступать хорошо.

В атакующей трети нам не хватает сил. Это уже случалось в матчах с «Боруссией», «Осасуной»... Постараемся стать лучше.

Я чувствую ответственность за то, что произошло. Я зол, мы не заслуживали победы.

Мы должны признать заслуги соперника. Нас побили, они могли забить больше», – сказал Вальверде.

❌«Барса» набрала 7 очков в 5 матчах Ла Лиги. Это худший старт команды за 25 лет

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду