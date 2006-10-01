Лига чемпионов. «Реал» против «Брюгге», «Тоттенхэм» принимает «Баварию»

Во 2-м туре Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречается с «Брюгге», «Галатасарай» играет с «ПСЖ», «Тоттенхэм» принимает «Баварию».
Лига чемпионов
2-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 1 октября, 19.55, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Тюрк Телеком Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Райко Митич»
Группа C
- Дата проведения
- 1 октября, 19.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.