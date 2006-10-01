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Лига чемпионов. «Реал» против «Брюгге», «Тоттенхэм» принимает «Баварию»

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Во 2-м туре Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречается с «Брюгге», «Галатасарай» играет с «ПСЖ», «Тоттенхэм» принимает «Баварию».

Лига чемпионов

2-й тур

Группа A

Реал Мадрид Испания – Брюгге Бельгия
Дата проведения
1 октября, 19.55, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Галатасарай Турция – ПСЖ Франция
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Тюрк Телеком Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Тоттенхэм Англия – Бавария Германия
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Црвена Звезда Сербия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Аталанта Италия – Шахтер Украина
Дата проведения
1 октября, 19.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити Англия – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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