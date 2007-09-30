Полузащитник Павел Мамаев в интервью жене Алане рассказал о времени, проведенном в заключении, а также о первых днях после освобождения.

- Вышел ты из тюрьмы, сел в Geländewagen. Что было потом?

– Потом я пересел в Range Rover (смеется).

- Дальше?

– Все, потом поехали с Саней ( – прим. Sports.ru) в Москву.

- Какие ощущения были после приезда в Москву?

– Очень непонятные. Изначально очень долго ждали. Когда озвучили решение о том, что нас выпускают, мы ждали этого дня, и каждый день был в тревоге, пока не наступило 17 сентября. Хоть это и было маловероятно, но в любой момент ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось.

Поэтому каждый день, кроме выходных, мы встречали с тревогой и ждали неприятных новостей, потому что на протяжении всего нашего дела хорошего было мало, одни негативные новости.

- Какой режим дня у вас был в колонии? На чем вы спали?

– Это железные такие кровати, куда кладется матрас. В простонародье они «шконки» называются. Ели по-разному – и баланду пробовали, и сами понемножку готовили. Баланда – это еда, которую там готовят. Нормально по вкусу, кстати. Но мы ее не очень часто ели.

- Что запомнилось о тюрьме?

– Там, прежде чем что-то сделать, нужно выработать план, последовательность своих действий. Начинаешь думать о последствиях своих поступков. Всегда чувствуешь ответственность за себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, надо 100 раз подумать.

- Сотрудники вас там били?

– Конечно, нет. Я своими глазами не видел. Рассказывали про разные лагеря и СИЗО, но лично я не видел, чтобы кого-то избивали.

- Что ты почувствовал, когда зашел в квартиру?

– Когда возвращался домой, думал, что не представляю ощущения людей с большими сроками. Мы пробыли там 11,5 месяцев — у меня сейчас телефон в руке, распорядка нет. Была какая-то подкожная дрожь.

- Как ты докатился до такой жизни, что вы с Кокориным попали в такую ситуацию? И я хочу заметить, что это не в первый раз.

– Я не буду отвечать за Сашу, и его в этот заплет я не буду подставлять. Ну, так получилось. Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так.

- Мне люди пишут: «Алан, ты думаешь, что он поменялся? Он не поменялся. Станет таким же как, и был, через пару месяцев». Что ты можешь сказать тем, кто это пишет?

– Я могу сказать, что не надо копаться в грязном белье другой семьи. В первую очередь надо у себя разобраться. Счастливые люди не замечают проблем других людей.

Я попытаюсь разобраться в себе и в своей семье, потому что я считаю, что у нас многое нужно изменить. Потому что мне кажется, что многое у нас было не так.

Нам многое нужно изменить. У меня есть желание сделать все так, чтобы мы были счастливы, – сказал Мамаев.

«Баланда нормальная по вкусу, кстати». Мамаев дал интервью Алане

Мамаева в «Ростове» презентовали прямо во время игры