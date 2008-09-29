Георгий Джикия: «Поздравляю «Оренбург» с тем, что у них был план и они его придерживались. Наш сегодня не удался»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями после поражения в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
— Можно сказать, что у тренера получилось наладить взаимопонимание с игроками, в том числе с новыми?
— Наверное, не ко мне вопрос. С коллективом все нормально было, все старались. Но, повторюсь, если нет результата, значит что-то не получается.
— На эту игру были задумки? Никто их так и не увидел…
— Задумки были.
— Какие? Игроки «Оренбурга» нам рассказали о своих.
— И что они сказали?
— Что первые 15-20 минут надо продержаться, а потом атаковать. И они придерживались этого плана.
— Поздравляю «Оренбург», что у них был план и они его придерживались.
— У вас был план?
— Наш план сегодня не удался.
— Болельщики негативно отзывались о команде. Давление с трибун мешало?
— Всегда мешает, но этому есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому крики, замечания, свист.
— Даже оскорбления.
— И оскорбления. Но когда команда играет хорошо, будут поддерживать. Это нормально.
— Почему только несколько игроков подошли к трибунам, чтобы поговорить?
— Все подошли и поблагодарили трибуны, но мы (Джикия, Гулиев и Мирзов — прим. Sports.ru) посчитали нужным подойти еще ближе и поговорить.
— Почему не все? У «Динамо» все подошли.
— «Динамо» — молодцы. У нас я подошел за команду и разговаривал, — сказал Джикия.