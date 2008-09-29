Кононов не пришел на обязательное флэш-интервью после поражения от «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов проигнорировал обязательное флэш-интервью телеканалу «Матч Премьер» после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ, сообщает журналист Тимур Журавель.

Поражение от «Оренбурга» стало для «Спартака» 4-м в РПЛ подряд. Это худшая серия с 2010 года.

После 11 туров чемпионата московский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице. Это худший результат с 2003 года.