Гончаренко о 3:0 с «Уралом»: «Могли обыгрывать их крупнее»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ с (3:0), передает корреспондент Sports.ru Кир Воробьев.

– В первом и втором таймах мы контролировали игру. В первом тайме у нас было многовато брака в простых передачах. Могли бы более остро, более точно играть у ворот «Урала».

Помог стандарт нам. Мы его правильно разыграли. И во втором тайме мы еще больше контролировали игру, уже лучше доводили наши атаки до завершения. Крупно выиграли. Было интересно последние 15 минут, когда пошла атака на атаку. 2 момента было у наших ворот, Игорь [Акинфеев] нас выручил.

Могли бы более крупно обыграть. Рады, что выиграли. Если по счету кажется, что было просто, то по игре, учитывая то, что у «Урала» всегда четыре человека готовы выбежать в быструю атаку, это всегда очень сложно. Они играют дома, пропускают, могут три забить, поэтому нам надо было очень аккуратно играть в защите, что мы и сделали.

– Как оцените игру команды в защите? «Урал» не забил, но тревожные моменты у вас были. В контексте этого, главный урок, который вы извлекли после матча с «Лудогорцем» (1:5)?

– То количество моментов, которое создает «Урал» в домашних матчах, оно гораздо больше было, чем в сегодняшней игре.

Что касается «Лудогорца», если оценивать игру команды в целом, то где-то ты можешь выигрывать, где-то проигрывать. Но надо понимать, что есть пять рабочих дней, два выходных, есть положительные эмоции, есть отрицательные. Есть победы, есть поражения.

Ты не можешь выигрывать все время и играть хорошо. Сыграли мы плохо, это касается второго тайма, но после одного тайма говорить, что у нас все плохо, я бы не стал.

– В конце матча ваша команда играла больше правым флангом, это была установка или потому что там был свободный фланг?

– Те, кто хорошо анализируют нашу игру, знают, что у нас правый фланг более острый.

– Пропустили от болгарской команды 5 мячей, в «Урале» выступает болгарин Димитров. Не было ли принципиальной задачи держать его, не пропустить именно от него?

– Еще раз скажу, , кажется, уже был так давно. Мы живем сегодняшней игрой, сегодняшним днем. Какие-то выводы мы должны делать, но не думаю, что у нас было все плохо, – сказал Гончаренко.