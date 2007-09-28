В Москве открылась академия «ПСЖ»

28 сентября в новом манеже на территории московских «Лужников» открылась первая в России и Восточной Европе футбольная академия «Пари Сен-Жермен». Манеж построили по проекту парижан.

Дети и родители могли лично пообщаться с тренерами академии, с ее техническим директором и с главным тренером московского «ПСЖ» Микаэлем Годрийе. Француз обладает категорией UEFA A, ранее он работал в Париже с командами в возрастных категориях U13-U17.

Для мальчиков и девочек были и другие развлечения: FIFA на приставке, футбольный баттл в импровизированном октагоне или – там проводили время самые маленькие гости академии – небольшое поле в виде бильярдного стола с лунками по углам вместо ворот.

Перед пресс-конференцией гостям показали красивое световое шоу, где мелькали символы и звезды «ПСЖ» – Мбаппе, Ибрагимович, Бекхэм, Буффон, Неймар, Роналдиньо. Это были редкие минуты тишины, когда малыши забыли про настоящий мяч и открыв рты следили за перфомансом.

На пресс-конференции руководитель академии Денис Марьенко заявил, что переговоры с академиями клубов РПЛ уже ведутся – товарищеские матчи, совместные сборы и новый турнир точно будут. Также он напомнил, что вратарей академии тренирует , но сам голкипер не доехал до открытия, так как параллельно помогает Александру Кержакову заниматься юношеской сборной России.

После сессии вопросов-ответов дети снова могли размяться: друг за другом между собой сыграли ученики академии 5-6 и 11-13 лет, а потом и их родители – против тренеров московского «ПСЖ».

Академия работает ежедневно с 11:00 до 20:00 – для детей от 3 лет и старше. Малыши занимаются по отдельной программе до 7 лет – дальше можно развиваться в своем темпе, но самые упорные и талантливые в 11 попадают в программу Performance с продвинутым уровнем тренировок и возможностью поехать в Париж на международный турнир академий «ПСЖ».

Фото: Стив Золотов