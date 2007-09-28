В Москве открылась академия «ПСЖ»

28 сентября в новом манеже на территории московских «Лужников» открылась первая в России и Восточной Европе футбольная академия «Пари Сен-Жермен». Манеж построили по проекту парижан.
Дети и родители могли лично пообщаться с тренерами академии, с ее техническим директором и с главным тренером московского «ПСЖ» Микаэлем Годрийе. Француз обладает категорией UEFA A, ранее он работал в Париже с командами «ПСЖ» в возрастных категориях U13-U17.
Для мальчиков и девочек были и другие развлечения: FIFA на приставке, футбольный баттл в импровизированном октагоне или – там проводили время самые маленькие гости академии – небольшое поле в виде бильярдного стола с лунками по углам вместо ворот.
Перед пресс-конференцией гостям показали красивое световое шоу, где мелькали символы и звезды «ПСЖ» – Мбаппе, Ибрагимович, Бекхэм, Буффон, Неймар, Роналдиньо. Это были редкие минуты тишины, когда малыши забыли про настоящий мяч и открыв рты следили за перфомансом.
На пресс-конференции руководитель академии Денис Марьенко заявил, что переговоры с академиями клубов РПЛ уже ведутся – товарищеские матчи, совместные сборы и новый турнир точно будут. Также он напомнил, что вратарей академии тренирует Александр Филимонов, но сам голкипер не доехал до открытия, так как параллельно помогает Александру Кержакову заниматься юношеской сборной России.
После сессии вопросов-ответов дети снова могли размяться: друг за другом между собой сыграли ученики академии 5-6 и 11-13 лет, а потом и их родители – против тренеров московского «ПСЖ».
Академия работает ежедневно с 11:00 до 20:00 – для детей от 3 лет и старше. Малыши занимаются по отдельной программе до 7 лет – дальше можно развиваться в своем темпе, но самые упорные и талантливые в 11 попадают в программу Performance с продвинутым уровнем тренировок и возможностью поехать в Париж на международный турнир академий «ПСЖ».
Фото: Стив Золотов