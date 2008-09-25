Леонид Слуцкий: «В «Витессе» расстроились, что за день я набрал больше подписчиков в инстаграме, чем клуб за 4 года»

Главный тренер Леонид Слуцкий рассказал о ведении своего аккаунта в инстаграме.

– Сотрудник медиадепартамента нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков в инстаграме, чем «Витесс» за все время.

Он был очень расстроен, но я ответил, что это не моя вина, что я не знаю, что произошло.

Он сказал, что они работают над развитием своего аккаунта уже четыре года, а я за день набрал больше подписчиков. Потому что Россия – большая страна.

- В Голландии тебя любят, потому что ты веселый. Ты бываешь серьезным, но ты и веселый.

– Если я завел страницу в инстаграме, то для веселья. Я пытаюсь показать, что тренеры – это нормальные люди.

Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаешься обычным человеком, – сказал Слуцкий.

Слуцкий опять тролит себя в инстаграме. На этот раз выложил тепловую карту

Помните собаку-гипнотизера с «России 1»? Слуцкий снял свою версию