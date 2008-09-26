Семин о претендентах на победу в РПЛ: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и «Ростов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о претендентах на победу в чемпионате России.

– Вы считаете «Зенит» вашим главным соперником в борьбе за победу в чемпионате, или об этом говорить преждевременно?

– У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»…

– Позвольте, вы и «Спартак» не сбрасываете со счетов?

– Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу.

Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен, – сказал Семин.