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Семин о претендентах на победу в РПЛ: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и «Ростов»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Юрий Семин премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о претендентах на победу в чемпионате России.

– Вы считаете «Зенит» вашим главным соперником в борьбе за победу в чемпионате, или об этом говорить преждевременно?

– У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»…

– Позвольте, вы и «Спартак» не сбрасываете со счетов?

– Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу.

Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен, – сказал Семин.

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