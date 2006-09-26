Зинедин Зидан: «Реал» лидирует в Ла Лиге, но это ничего не значит. Нужно продолжать в том же духе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от матча 6-го тура с «Осасуной» (2:0).

– Мы верим в то, что делаем. Многого добиваются со спокойствием и трудом. Мы не были так уж плохи до этого, но мы и не очень хороши прямо сейчас.

Очень рад за Винисиуса. Не забывайте, что ему всего 18 лет. Всегда стараюсь доверять ему. Ему был нужен этот гол.

Я рад и за Родриго – он прекрасный парень. Его умение контролировать мяч определяет его как игрока. Родриго провел на поле всего две минуты, а потом так принял мяч и здорово завершил момент (он забил гол в дебютной игре за – прим. Sports.ru).

С каждым днем мы выглядим все лучше. Постараемся играть компактно и агрессивно. Мы знаем, каким классом обладаем, когда мы с мячом.

Да, мы лидеры, но это ничего не значит, нужно продолжать в том же духе и верить в то, что мы делаем.

Я очень доверяю своей команде, у нас 25 очень хороших игроков, и они показали это сегодня.

– Это смелость тренера – поменять восемь игроков?

– Нет. Я тренер «Реала», и у меня будут играть все 25 футболистов.

– Будет ли ротация вратарей по ходу сезона?

– Посмотрим, – сказал Зидан.