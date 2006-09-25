Реклама 18+
Реклама 18+

Гендиректор «Зенита»: «Участие в финале ЛЧ в Санкт-Петербурге было бы мечтой»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Александр Медведев Газпром Арена (Крестовский) ТАСС Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности сыграть в финале Лиги чемпионов-2021, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед.

Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов», – заявил Медведев.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья