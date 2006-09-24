Владельцы карт «Мир» получат скидку 50% на рейсы «Аэрофлота» в города проведения матчей сборной России

Владельцы карт «Мир» смогут более выгодно путешествовать на матчи сборной России.

Платежная система «Мир» совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» представляют специальное предложение для болельщиков – скидку 50% на тарифную часть авиабилетов в города проведения матчей квалификации чемпионата Европы 2020 года с участием российской команды.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно оплатить картой «Мир» билет на матч сборной России на сайте kassir.ru. После совершения покупки вам на электронную почту вместе с билетом придет уникальный промокод, по которому вы сможете купить авиабилет на рейс «Аэрофлота» со скидкой 50% на его тарифную часть.

Скидка будет распространяться только на билеты в города, где проходит матч сборной России, и только за три дня до и три дня после игры. Количество промокодов будет кратно количеству купленных билетов на матч сборной. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

«Для нас как партнера сборной России по футболу важно предоставить как можно большему количеству людей возможность поддержать любимую команду.

Сейчас держатели карт «Мир» могут купить билеты на матч сборной России со скидкой 30% на сайте kassir.ru – и мы видим, что это предложение пользуется популярностью. Например, почти половина всех билетов на матч с Сан-Марино в Саранске была куплена со скидкой по «Миру».

Мы уверены, что новое выгодное предложение с «Аэрофлотом» позволит держателям карт «Мир» со всей страны слетать посмотреть матч национальной сборной и поболеть за наших ребят», – заявила директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

Напомним, что матчи сборной России пройдут 10 октября в Москве с Шотландией, 13 октября в Никосии с Кипром, 16 ноября в Санкт-Петербурге с Бельгией и 19 ноября в Сан-Марино с Сан-Марино.

Со всеми футбольными проектами платежной системы «Мир» можно ознакомиться по ссылке.