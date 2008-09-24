Вирджил ван Дейк: «Очень рад за Месси. Возможно, он лучший игрок в истории»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о победе Лионеля Месси в голосовании за приз лучшему игроку сезона The Best.
«Люди проголосовали, они выбрали Месси. Я был близок.
Не думаю, что наш футбол можно сравнивать. Он нападающий, я защитник.
Месси – великолепный футболист, возможно, лучший в истории. Я очень рад за него, для меня нет никакой горечи.
Я уже говорил, что командные трофеи для меня важнее. А этот приз – всего лишь бонус», – сказал ван Дейк.
🏆Месси – лучший игрок года, Клопп – тренер. ФИФА вручила премии The Best