Лионель Месси: «Для меня индивидуальные награды вторичны. Команда превыше всего»

Капитан «Барселоны» выступил с речью после завоевания приза лучшему игроку сезона .

«Хочу поблагодарить всех, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их – бесценная радость.

Мои сыновья – большие любители футбола, смотрят на всех игроков вокруг со скромностью. Даже не знаю, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними», – сказал Месси.

🏆Месси – лучший игрок года, Клопп – тренер. ФИФА вручила премии The Best