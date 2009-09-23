Рой Кин: «Шокирован тем, насколько плохо играл «МЮ»

Бывший капитан Рой Кин прокомментировал поражение манкунианцев от «Вест Хэма» (0:2) в матче АПЛ.

«Я шокирован тем, насколько плохо они играли. В футболе можно проиграть, но они играли вяло, без желания, нет ни мастерства, ни лидеров, ни характера.

Это ужасно, насколько низко они упали», – сказал Кин.

После 6 туров «МЮ» занимает в таблице АПЛ 8-е место.

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