Неймар принес победу «ПСЖ» голом в концовке во втором матче подряд

обыграл «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции (1:0).

Победный мяч в составе парижской команды забил на 87-й минуте нападающий .

Таким образом, бразилец принес «ПСЖ» три очка во второй игре кряду – в 5-м туре он забил «Страсбуру» на 90-й минуте. Теперь у него два гола в двух матчах Лиги 1.

Старт сезона 27-летний форвард пропустил из-за травмы и неопределенности по поводу возможного перехода в «Барселону».

Фанаты «ПСЖ» остались недовольны желанием игрока уйти, освистывали и оскорбляли его.