Мурад Мусаев: «Вся страна видела, что момент с Бергом – это пенальти. Безбородов даже не пошел посмотреть»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил недовольство работой арбитров в матче 10-го тура РПЛ против (2:3).

«Претензии огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что это пенальти. Вилков сидит на VAR, Безбородов на поле, почему нельзя даже просто пойти посмотреть этот момент? Берг был первый на мяче, Дивеев коленом бьется и лишает возможности забить гол. И это даже не смотрят.

Я уже говорил, что было два срыва атаки, но не было карточек. Они видели только то, что я был чуть-чуть активным, а то, что срываются атаки, и на это нет никакой реакции… Для меня судейство вообще непонятно. Я еще молчу про момент с Ахметовым. Я думаю, для нашего игрока это была бы красная карточка.

Не для этого сидят люди на VAR, и не для этого стоит там телевизор, что он даже не удосуживается посмотреть. Смысл общаться? Ничего уже не изменится.

Мы были первыми из тех, кто был за VAR, и, конечно, хочется справедливости, чтобы этот VAR не просто там стоял, а чтобы хотя бы главный судья подошел и посмотрел спорный момент», — сказал Мусаев.

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