«МЮ» хочет продлить контракт с Погба

намерен в ближайшие недели встретиться с Мино Райолой, агентом хавбека .

«МЮ» хочет обсудить продление контракта 26-летнего игрока.

У Погба еще два года действует соглашение с клубом из Манчестера, также есть опция продления сотрудничества на год.

Однако «МЮ» хочет предложить французу новый долгосрочный контракт.

У Райолы хорошие отношения с исполнительным вице-президентом , и, несмотря на желание Погба перейти в «Реал», не исключено, что футболист подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду