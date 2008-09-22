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«МЮ» хочет продлить контракт с Погба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мино Райола Поль Погба агенты Эд Вудворд Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшие недели встретиться с Мино Райолой, агентом хавбека Поля Погба.

«МЮ» хочет обсудить продление контракта 26-летнего игрока. 

У Погба еще два года действует соглашение с клубом из Манчестера, также есть опция продления сотрудничества на год.

Однако «МЮ» хочет предложить французу новый долгосрочный контракт. 

У Райолы хорошие отношения с исполнительным вице-президентом Эдом Вудвордом, и, несмотря на желание Погба перейти в «Реал», не исключено, что футболист подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

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