Главный «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Уотфордом» (8:0) в матче АПЛ.
«Уровень игроков имеет значение, когда бьешь в створ пять раз и забиваешь пять голов. В первые минуты мы позволили сопернику создать два момента, но они не забили.
Обычно когда после первого тайма счет 5:0, во втором становится скучно. Мы сделали все наоборот: стали еще агрессивнее и провели отличный второй тайм
Люди, журналисты, эксперты, бывшие игроки до сих пор не понимают, что поражения в матчах – это часть жизни. Противники всегда заслуживают уважения. После «Норвича» я чувствовал себя так же, как сейчас – мы не играли тогда плохо. Мы можем проиграть, но главное – подход и то, как команда реагирует.
Бернарду был лучшим игроком в прошлом сезоне. Он отыграл экстраординарно. Для команды важно, чтобы многие игроки забили», – сказал Гвардиола.
🎱 «Сити» взбесился: 8 голов «Уотфорду»
Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду