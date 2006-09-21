Главный Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над (8:0) в матче АПЛ.

«Уровень игроков имеет значение, когда бьешь в створ пять раз и забиваешь пять голов. В первые минуты мы позволили сопернику создать два момента, но они не забили.

Обычно когда после первого тайма счет 5:0, во втором становится скучно. Мы сделали все наоборот: стали еще агрессивнее и провели отличный второй тайм

Люди, журналисты, эксперты, бывшие игроки до сих пор не понимают, что поражения в матчах – это часть жизни. Противники всегда заслуживают уважения. После «Норвича» я чувствовал себя так же, как сейчас – мы не играли тогда плохо. Мы можем проиграть, но главное – подход и то, как команда реагирует.

Бернарду был лучшим игроком в прошлом сезоне. Он отыграл экстраординарно. Для команды важно, чтобы многие игроки забили», – сказал Гвардиола.

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