Левандовски забил 9 голов в 5 турах Бундеслиги

Нападающий «Баварии» сделал дубль в матче 5-го тура Бундеслиги против «Кельна» (2:0, второй тайм).

Это 202-й гол в 250-м матче поляка за клуб из Мюнхена.

Левандовски забил 9 голов в пяти турах чемпионата Германии. Он сделал дубль в игре с «Гертой» (2:2), хет-трик в матче с «Шальке» (3:0) и забил по голу «Майнцу» (6:1) и «Лейпцигу» (1:1).

31-летний форвард повторил достижение экс-нападающего «Баварии» Карстена Янкера, который в сезоне-2000/01 забивал в пяти стартовых турах Бундеслиги.

В гонке бомбардиров Левандовски опережает Тимо Вернера («РБ Лейпциг») и Пако Алькасера («Боруссия» Дортмунд), забивших по 5 мячей в четырех играх.

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