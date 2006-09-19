Football Leaks: «Барса» платила агентские комиссии лондонской фирме. Деньги предназначались отцу Месси

«Барселона» перечисляла агентские комиссии британской компании Sidefloor Limited.
По данным Football Leaks, платежи предназначались Хорхе Месси, отцу и агенту форварда Лионеля Месси.
Компания Sidefloor также была частью схемы по уклонению от уплаты налогов, за которую Месси и его отец были осуждены.
Фирма занималась маркетинговыми контрактами аргентинца и зарабатывала 5-8 процентов комиссии. Директором Sidefloor был британец Дэвид Уэйгуд, который также возглавлял более 100 других компаний.
Весной 2016-го начался аудит «Барселоны». Налоговые офицеры увидели выплаты в несколько миллионов евро от футбольного клуба благотворительному фонду Лионеля Месси.
Согласно данным Football Leaks, инспекторы потребовали, чтобы клуб предоставил все документы по выплатам Fundacion Leo Messi. Руководители клуба показали все платежи, сделанные в течение предыдущих семи лет агентам, работающим от лица Месси.
В этом случае вновь фигурировала компания Sidefloor. Документы Football Leaks показывают, что клуб осуществил 13 платежей компании Sidefloor, связанных с Месси, в период с июня 2009 года по июнь 2014 года, на общую сумму 6 695 005 евро.
Только с 2015 года «Барса» перечисляла деньги компании Limecu, директором которой был Хорхе Месси. В период с октября 2015-го по июнь 2016 года, когда проводился аудит, «Барселона» перечислила 3 788 000 евро Limecu, базирующейся в Росарио.
Напомним, что в мае 2017 года Месси был признан виновным в неуплате налогов и приговорен к условному тюремному сроку на 21 месяц и штрафу. Позже срок сократили до 15 месяцев.
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