Football Leaks: «Барса» платила агентские комиссии лондонской фирме. Деньги предназначались отцу Месси

перечисляла агентские комиссии британской компании Sidefloor Limited.

По данным Football Leaks, платежи предназначались Хорхе Месси, отцу и агенту форварда .

Компания Sidefloor также была частью схемы по уклонению от уплаты налогов, за которую Месси и его отец были осуждены.

Фирма занималась маркетинговыми контрактами аргентинца и зарабатывала 5-8 процентов комиссии. Директором Sidefloor был британец Дэвид Уэйгуд, который также возглавлял более 100 других компаний.

Весной 2016-го начался аудит «Барселоны». Налоговые офицеры увидели выплаты в несколько миллионов евро от футбольного клуба благотворительному фонду Лионеля Месси.

Согласно данным , инспекторы потребовали, чтобы клуб предоставил все документы по выплатам Fundacion Leo Messi. Руководители клуба показали все платежи, сделанные в течение предыдущих семи лет агентам, работающим от лица Месси.

В этом случае вновь фигурировала компания Sidefloor. Документы Football Leaks показывают, что клуб осуществил 13 платежей компании Sidefloor, связанных с Месси, в период с июня 2009 года по июнь 2014 года, на общую сумму 6 695 005 евро.

Только с 2015 года «Барса» перечисляла деньги компании Limecu, директором которой был Хорхе Месси. В период с октября 2015-го по июнь 2016 года, когда проводился аудит, «Барселона» перечислила 3 ​​788 000 евро Limecu, базирующейся в Росарио.

Напомним, что в мае 2017 года Месси был признан виновным в неуплате налогов и приговорен к условному тюремному сроку на 21 месяц и штрафу. Позже срок сократили до 15 месяцев.

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