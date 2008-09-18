Адриано о твите Малосолова: «Это расизм, я был оскорблен. Благодарен «Спартаку» за вмешательство»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, летом перешедший в «Палмейрас», высказался о расистском скандале с участием журналиста Андрея Малосолова, болеющего за ЦСКА.
— Вы провели в Москве 2,5 года. По чему больше всего скучаете в Сан-Паулу?
— Скучаю по России и Москве в целом, поскольку время, которое я прожил там, стало для меня исключительно счастливым. Мне очень нравилось в России.
В декабре собираюсь прилететь в Москву, встретиться с друзьями. Всех обнимаю и хочу сказать спасибо за все!
— Перед чемпионатом мира английские медиа постоянно писали о расизме в России. Летом он коснулся вас. Вы же в курсе, что случилось?
— Если честно, твит [Малосолова] меня неприятно удивил. Никогда прежде в России я не сталкивался с проявлениями расизма.
Было очень неприятно узнать, что публичная персона может себе позволить подобное.
— Журналист утверждает, что это «поведенческая оценка и реакция на инцидент». Вы считаете, «обезьяна» в данном контексте — расизм?
— Думаю, это именно проявление расизма. Повторюсь, я был оскорблен этим твитом.
И надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации, а также дадут действиям журналиста объективную оценку.
Благодарен клубу за вмешательство в эту ситуацию, – сказал Адриано.
«Спартак» ранее подал на Малосолова заявление в прокуратуру.