ДПС не стала задерживать отчима Кокорина за наезд на журналиста возле колонии

Сегодня утром футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу. Они отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке.
За Кокориным на черном внедорожнике приехал Кирилл Логинов — отчим Александра.
По ходу движения у стен колонии между окружившими журналистами он задел одного из них – сотрудника «Лайфа».
В итоге сотрудник ДПС провел беседу с Логиновым, а за пострадавшим приехала скорая помощь, сообщает «Спорт-Экспресс».
Позже полицейские сказали, что оснований для задержания отчима Кокорина нет, его отпустили. Журналисту перебинтовали ногу.
По словам адвоката Юрия Падалко, футболистов выпустят на свободу после 9:00.
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев.
6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.
Срок контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом, петербуржцы предложат игроку новый договор. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.
#КокоринМамаев Отчим Кокорина наехал на корреспондента! Видео момента pic.twitter.com/FjShfMiEyJ— СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019
#КокоринМамаев За пострадавшим корреспондентом приехала «скорая» pic.twitter.com/guwKnTvFSu— СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019
#КокоринМамаев Ад продолжается. Отчима Кокорина уводит ДПС pic.twitter.com/UBB5VsZoQO— СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019