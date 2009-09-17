Василий Уткин: «Ман Сити» выиграет ЛЧ, потому что он, скорее всего, не выиграет АПЛ»

Журналист и блогер поделился мнением о том, кто станет победителем Лиги чемпионов.

«Сити» выиграет Лигу чемпионов. Потому что они, скорее всего, не выиграют чемпионат. Я не имею в виду, что сейчас уже все предрешено, но у «Сити» на полгода заложена основа на то, чтобы команду лихорадило – потеря Лапорта очень серьезна.

Я не считаю, что отставание в пять очков глобально: у «Ливерпуля» тоже будут ошибки, но «Сити» не сможет играть стабильно надежно сзади.

Из группового этапа они выйдут, и тогда, с возвращением Лапорта, для них начнется сезон. К тому времени будет понятно, что в чемпионате трудно на что-то рассчитывать.

Вероятность [выиграть Лигу чемпионов] процентов 20, но если говорить о каком-то клубе, который может это сделать, у «Сити» в моем понимании наивысшие шансы», – сказал Уткин в спецвыпуске видеоподкаста Sports.ru с Вадимом Лукомским и Игорем Кытмановым.