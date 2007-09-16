Уткин про «Локо» в ЛЧ: «Сильная сторона Семина – умение не сдаваться, но он не стратег. Страшно важно, как пойдет»

Журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Байер» – в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов.

«Семин – не стратег, поэтому для «Локомотива» страшно важно, как пойдет. Вспомним старт предыдущей Лиги чемпионов у «Локомотива». Игра в Стамбуле. На протяжении 15 минут после игры – во флэш-интервью сразу после матча и потом на пресс-конференции – Семин сказал две взаимоисключающие вещи. Сначала он сказал: «Мы не ожидали, что так начнет атаковать», а потом сказал: «Мы выжидали». В этом есть некоторая растерянность, даже не столько в выборе плана, сколько в осмыслении.

Для «Локомотива» безусловное благо, хотя это всегда так бывает с российскими клубами, что команда играет на выезде. Благо, что команда в отсутствии стратегии на игру пришла к тому, что два Миранчука имеют почти полную свободу (Алексей Миранчук в начале сентября выбыл на 3 недели, Антон также не сыграет из-за травмы – прим. Sports.ru). Плюс к ним есть Смолов, который тоже умеет этим пользоваться. Кстати, и Джорджевич тоже, если он появится в стартовом составе.

Сильная сторона Семина – умение не сдаваться, потому что в каждом матче он продолжает искать варианты. Возможно, наугад, возможно, наощупь – тут можно иронизировать, но он не сдается. Семин в первую очередь боец, а не стратег», – сказал Уткин в спецвыпуске видеоподкаста Sports.ru с Вадимом Лукомским и Игорем Кытмановым.

Полная версия подкаста выйдет на YouTube-канале «Подкасты о спорте» вечером 16 сентября.