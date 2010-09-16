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Сын Киркорова будет заниматься в академии ЦСКА

Теги ЦСКА светская хроника детский футбол Василий Конов Футбол

Сын музыканта Филиппа Киркорова Мартин продолжит занятия футболом в академии ЦСКА.

В марте мальчик, родившийся в 2012 году, поступал в академию «Барселоны» в Москве.

«Мартин-Кристин Филиппович Киркоров в сопровождении своего звездного отца побывал сегодня утром на просмотре в армейской академии.

Будущий футболист просмотр прошел. С учетом возраста (Мартин 2012 года) говорить о выборе позиции еще рано.

Теперь сын Филиппа Киркорова три раза в неделю будет заниматься футболом, но окончательное решение будет за мальчиком – подойдет ли ему, захочет ли в итоге серьезно заниматься футболом», – написал в телеграм-канале журналист Василий Конов.

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