Василий Уткин: «Зарождение «Краснодара» – это как зарождение «Спартака» в 1930-е»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о .

«Я знаю, что могут мне сказать, но зарождение «Краснодара» – это как зарождение когда-то в 1930-е годы. Я сейчас говорю не о масштабе, а о типе проекта.

Появляется человек, который собирается сделать клуб делом своей жизни, у него есть свои взгляды. Они могут эволюционировать, но они есть.

У него есть группа сподвижников – они, правда, ему не братья, хотя в окружении Сергея Николаевича Галицкого есть еще один Сергей Николаевич Галицкий, это имя шурина владельца клуба.

«Краснодар» – клуб, в котором тренер приглашается под определенное видение, а не наоборот», – сказал Уткин в спецвыпуске видеоподкаста .ru с Вадимом Лукомским и Игорем Кытмановым.

Полная версия подкаста выйдет на YouTube-канале «Подкасты о спорте» вечером 16 сентября.