Джикия о Кононове: «Он особо ни при чем. Стараемся играть в футбол, который хочет видеть тренер»

Защитник Георгий Джикия поделился мыслями после поражения в матче 9-го тура РПЛ против (1:2).

«Никакого комплекса команд Парфенова у нас нет. Жиго в атаке? Он любит подключаться, нужно было спасать игру, поэтому Самуэль пошел вперед.

Как «Спартаку» защитить Кононова, увольнения которого требуют болельщики? Когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. В воскресенье у нас будет открытая тренировка, придут болельщики, думаю, мы услышим много всего. По сути тренер особо ни при чем, играет команда. Мы полностью поддерживаем тренера.

Мы стараемся играть в тот футбол, который хочет видеть тренер. Что касается меня, я всегда буду его защищать. Сегодня Олег Георгиевич — тренер «Спартака», я капитан «Спартака», но когда-то это может закончиться. Пока мы вместе, мы будем смотреть друг на друга с высоко поднятой головой. Если что-то нас не будет устраивать, тогда будем решать проблему», — сказал Джикия.

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