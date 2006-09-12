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Лионель Месси: «Хотел бы выиграть ЛЧ. Прошло много времени после последней победы»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Футбол

Форвард Лионель Месси сказал, что «Барселона» хочет выиграть все трофеи в текущем сезоне. 

– Согласен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но при этом проиграть Ла Лигу

– Нет. В начале сезона всегда одни и те же разговоры, но реальность такова, что мы хотим выиграть все. Давайте попробуем. Надеюсь, мы сможем быстро найти свою игру, стремимся забрать все титулы.

Понятно, что я хотел бы выиграть Лигу чемпионов, поскольку прошло много времени после последней победы. На личном уровне и на клубном чувствую, что мы должны выиграть ЛЧ. Но в начале сезона я не хочу выбирать – хочу выиграть оба трофея, – сказал Месси.

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