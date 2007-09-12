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«Барселона» – лидер по посещаемости домашних матчей в Европе в сезоне-2018/19. «МЮ» – 2-й, «Боруссия» – 3-я, «Реал» – 5-й

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«Барселона» заняла первое место по суммарной посещаемости в домашних матчах среди клубов европейских лиг в прошлом сезоне.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.

Общее число зрителей, побывавших на «Камп Ноу» в чемпионате Испании в сезоне-2018/19, составило 1,44 млн.

На второй строчке расположился «Манчестер Юнайтед» (1,42 млн), дортмундская «Боруссия» – третья (1,37), далее следуют «Бавария» (1,28) и «Реал» (1,15).

Рекордный рост домашней посещаемости в сезоне-2018/19 зафиксирован у греческого ПАОК (+172 тысячи зрителей).

В топ-5 также входят «Барселона» (+171), «Лацио» (+118), «Олимпиакос» (+106) и киевское «Динамо» (+91).

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