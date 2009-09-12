Бабаев о трансфере Кругового: «Денежные знаки – один из самых серьезных мотиваторов. Лучше ничего не придумали»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о несостоявшемся трансфере защитника Данилы Кругового, который перешел в .

— Вы иронично улыбались, когда читали заявление Кругового, что он выбрал «Зенит» не из-за денег? Он же уже должен был ехать на медицинский осмотр в ЦСКА.

— Да, это правда. Такое случается, я не сильно удивился, не в первый раз. Все-таки денежные знаки — это один из самых серьезных мотиваторов. Лучше ничего пока не придумали.

— Нет ощущения, что в определенный момент появились люди, которые стали склонять Кругового к «Зениту»? Вы же предлагали ему играть прямо сейчас, а не с обратной арендой в «Уфу»?

— Да, Жора Щенников травмирован. Возможно, что у Кругового уже сейчас был бы шанс. Потому что пока на этой позиции у нас кто только не играет, но только не классический левый защитник. Но это его выбор, каждый сам определяет свою судьбу. Было неприятно, но не скажу, что сильно удивился.

— Степанов из «Рубина» рассматривался в качестве альтернативы?

— Нет, по Круговому были очень близки, но произошло то, что произошло. Большой проблемы для клуба это не представляет. Не тот вариант, о котором стоит сильно жалеть. Позиция нападающего, да. Было обидно, что не получилось. Было потрачено много времени, проблемная позиция. Не договорились с людьми, которые существенно усилили бы команду.

У Данилы бы получилось сразу начать играть у нас, уверен. Но не скажу, что мы сильно расстроены и потрясены.

— Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе недавно признался в интервью, что «Локомотив» затянул с оформлением контракта Кварацхелии, и за это время успел нарисоваться «Рубин». Нет ощущения, что ЦСКА надо было тоже действовать быстрее? Ведь несколько лет назад была похожая ситуация с Шатовым и «Анжи».

— Возможно, где-то мы могли сработать быстрее. Но делали все очень оперативно. Сначала надо было договориться между клубами – это закон. Это тоже заняло определенное время.

Как только мы ударили по рукам с , на следующий день уже согласовали условия личного контракта. Дальше уже все зависело от того, когда Круговой поставит подпись. Потом они начали отодвигать сначала часы, потом дни. Стало понятно, что идет какая-то двойная игра.

— Со стороны агента?

— Агент не мог уже повлиять на ситуацию. К тому же, как мне известно, агент был за то, чтобы Данил перешел в ЦСКА.

— На «Зенит» нет обиды? Где же это джентльменство?

— Решили, как решили. Я буду рад ошибиться, но мне кажется, что Круговой не будет играть за «Зенит». Но это их право вести такую политику, покупать столько игроков. Обиды никакой нет. То соглашение, о котором вы говорите, во-первых, джентльменское. А во-вторых, оно было достигнуто было при других исторических обстоятельствах, с другими людьми. Сейчас немножко иная ситуация, – сказал Бабаев.

Вы писали, что Круговой выбрал «Зенит» из-за денег. Данил рассказал Головину, как все было на самом деле