Бабаев о трансфере Кругового: «Денежные знаки – один из самых серьезных мотиваторов. Лучше ничего не придумали»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о несостоявшемся трансфере защитника Данилы Кругового, который перешел в «Зенит».
— Вы иронично улыбались, когда читали заявление Кругового, что он выбрал «Зенит» не из-за денег? Он же уже должен был ехать на медицинский осмотр в ЦСКА.
— Да, это правда. Такое случается, я не сильно удивился, не в первый раз. Все-таки денежные знаки — это один из самых серьезных мотиваторов. Лучше ничего пока не придумали.
— Нет ощущения, что в определенный момент появились люди, которые стали склонять Кругового к «Зениту»? Вы же предлагали ему играть прямо сейчас, а не с обратной арендой в «Уфу»?
— Да, Жора Щенников травмирован. Возможно, что у Кругового уже сейчас был бы шанс. Потому что пока на этой позиции у нас кто только не играет, но только не классический левый защитник. Но это его выбор, каждый сам определяет свою судьбу. Было неприятно, но не скажу, что сильно удивился.
— Степанов из «Рубина» рассматривался в качестве альтернативы?
— Нет, по Круговому были очень близки, но произошло то, что произошло. Большой проблемы для клуба это не представляет. Не тот вариант, о котором стоит сильно жалеть. Позиция нападающего, да. Было обидно, что не получилось. Было потрачено много времени, проблемная позиция. Не договорились с людьми, которые существенно усилили бы команду.
У Данилы бы получилось сразу начать играть у нас, уверен. Но не скажу, что мы сильно расстроены и потрясены.
— Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе недавно признался в интервью, что «Локомотив» затянул с оформлением контракта Кварацхелии, и за это время успел нарисоваться «Рубин». Нет ощущения, что ЦСКА надо было тоже действовать быстрее? Ведь несколько лет назад была похожая ситуация с Шатовым и «Анжи».
— Возможно, где-то мы могли сработать быстрее. Но делали все очень оперативно. Сначала надо было договориться между клубами – это закон. Это тоже заняло определенное время.
Как только мы ударили по рукам с Шамилем Газизовым, на следующий день уже согласовали условия личного контракта. Дальше уже все зависело от того, когда Круговой поставит подпись. Потом они начали отодвигать сначала часы, потом дни. Стало понятно, что идет какая-то двойная игра.
— Со стороны агента?
— Агент не мог уже повлиять на ситуацию. К тому же, как мне известно, агент был за то, чтобы Данил перешел в ЦСКА.
— На «Зенит» нет обиды? Где же это джентльменство?
— Решили, как решили. Я буду рад ошибиться, но мне кажется, что Круговой не будет играть за «Зенит». Но это их право вести такую политику, покупать столько игроков. Обиды никакой нет. То соглашение, о котором вы говорите, во-первых, джентльменское. А во-вторых, оно было достигнуто было при других исторических обстоятельствах, с другими людьми. Сейчас немножко иная ситуация, – сказал Бабаев.
Вы писали, что Круговой выбрал «Зенит» из-за денег. Данил рассказал Головину, как все было на самом деле