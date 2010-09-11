Прощальный матч Компани. «Ман Сити» против сборной звезд АПЛ, Венсан не играет из-за травмы

Сегодня в прощальном матче бывшего капитана сборной Бельгии Венсана Компани и команда звезд Премьер-лиги играют на на «Этихад Стэдиум».

Сам Компани пропускает матч из-за травмы задней поверхности бедра.

«Сити» в этой игре возглавляет , звезд АПЛ – Роберто Мартинес из сборной Бельгии.

Все вырученные деньги направят в фонд Tackle4MCR, созданный Компани для помощи бездомным Манчестера.

Товарищеский матч

Манчестер, Англия

Манчестер Сити – сборная звезд АПЛ – 17:45

Заявка «Манчестер Сити»: Джо Харт, Костел Пантилимон, Джолеон Лескотт, Коло Туре, Ричард Данн, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Дитмар Хаманн, Найджел де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрленд, Джеймс Милнер, Давид Сильва, Марио Балотелли, , Крэйг Беллами, Бенджамин Мварувари.

Заявка сборной АПЛ: Эдвин ван дер Сар, Шэй Гивен, Гари Невилл, Фил Невилл, Джон О’Ши, Уэс Браун, Пол Скоулз, Никки Батт, Майкл Кэррик, Райан Гиггз, Франсеск Фабрегас, Рафаэл ван дер Варт, Робин ван Перси, Тьерри Анри.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.